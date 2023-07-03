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Spor
AA 03.07.2023 10:40

Trabzonspor Slovenya yolcusu

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışında gerçekleştireceği kamp çalışmaları için 4 Temmuz Salı günü Slovenya'ya gidecek.

Trabzonspor Slovenya yolcusu

Trabzon'da 30 Haziran'da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayan bordo-mavililer, Slovenya'nın Kranj kentinde 4-26 Temmuz tarihlerinde olmak üzere 23 günlük kampa girecek.

Özel uçakla yarın saat 13.30'da Slovenya'nın başkenti Lübliyana'ya gidecek Karadeniz ekibi, Kranj kentinde akşam saatlerinde ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

5 hazırlık maçı oynayacak

Trabzonspor, Slovenya kampında toplam 5 hazırlık karşılaşması oynayacak.

Bordo-mavililer, kamp süresince 8 Temmuz'da Hırvatistan'ın Hajduk Split, 15 Temmuz'da Macaristan'ın MOL Fehervar, 16 Temmuz'da Slovenya'nın Celje, 25 Temmuz'da Kuzey Makedonya'nın FK Rabotnicki, 26 Temmuz'da da Slovenya'nın Kranj takımı ile karşılaşacak.

İdmana katılmayan Lahtimi’ye noter tespiti

Milli takımlarında bulunan oyuncuların yer almadığı idmanlara Mountassir Lahtimi katılmadı.

İzni bitmesine rağmen çalışmalara katılmayan Faslı oyuncu hakkında yasal yollara başvurulmak üzere noter tespiti yapıldı.

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