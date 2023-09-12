Galatasaray'ın evinde bileği bükülmüyor

Galatasaray, sezona iyi bir başlangıç yaptı. Sarı kırmızılılar, şu ana kadar ligde ve Avrupa'da toplam 9 resmi maça çıktı.

Okan Buruk'un ekibi, bu karşılaşmalarda mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, evinde oynadığı maçların tamamında ise galip gelmeyi başardı. Sarı kırmızılılar, geçen sezon iç sahadaki son 3 maçını kazanmıştı.

Okan Buruk'un öğrencileri, bu sene ise taraftarı önünde 4 galibiyet daha alarak seriyi 7 maça yükseltti.

Galatasaray, Eylül ayı içinde 4'ü lig 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 5 maça çıkacak. Sarı kırmızılılar, bu maçların 3'ünü Seyrantepe'de oynayacak.

Okan Buruk'un ekibi, taraftarın da katkısıyla bu süreci kayıpsız atlatmayı planlıyor.

Yoğun bir maç takvimi olan Galatasaray, Eylül ayı içinde İstanbul dışına çıkmayacak.

3 Ekim'de Manchester United deplasmanına gidecek sarı kırmızılılar, o mücadeleye kadar fikstür avantajını kullanmak istiyor.