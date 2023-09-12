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Spor
AA 12.09.2023 12:03

Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı
[Fotograf: AA]

Papara Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum-B 2 bin, VIP Platinum A-C 1500, VIP Gold bin, VIP Silver 750, Batı tribün 500, Doğu Üst 400, Fırtına 300, Kuzey-Güney kale arkası ise 200 liradan satışa çıkarıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Taraftarların bu maça ilgisi dolayısıyla Atatürk Alanı'ndaki satış gişesinin önünde de kuyruk oluştu.

Karşılaşmaya konuk takımın taraftarı alınmayacak

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında, kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya, siyah-beyazlı takımın taraftarlarının alınmamasına karar verildi.
 

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