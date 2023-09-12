Az Bulutlu 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 12.09.2023 12:12

Rafael Nadal sosyal medyada 20 milyon takipçiye ulaşan ilk tenisçi oldu

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sosyal medya platformu Instagram'da 20 milyon takipçi barajına ulaşan ilk tenisçi oldu.

Rafael Nadal sosyal medyada 20 milyon takipçiye ulaşan ilk tenisçi oldu
[Fotograf: AA]

Ocak ayından bu yana sakatlığı nedeniyle kortlara çıkamamasına ve ezeli rakiplerinden Sırbistanlı Novak Djokovic'in ABD Açık'ı kazanarak 24. grand slam şampiyonluğuna ulaşmasına rağmen Nadal, sosyal medyanın en popüler tenisçisi unvanını sürdürüyor.

Instagram'da 20 milyon takipçi barajını geçen 37 yaşındaki Nadal, sosyal medya platformlarında bu rakama ulaşan ilk tenisçi rekorunu kırdı.

Nadal'ın, Facebook'ta 14, eski adıyla Twitter yeni adıyla X'te 15,6 milyon takipçisi bulunuyor. Kortlarda son dönemde artan başarısına rağmen Djokovic ise Instagram'da 13,8, Facebook'ta 10 ve X'te 9,2 milyon takipçiye sahip.

2022'de emekliye ayrılan İsviçreli Roger Federer de Instagram'da 12, Facebook'ta 18, X'te 12,7 milyon takipçi ile tenisin popüler isimleri arasında kalmaya devam ediyor.

ETİKETLER
Tenis
Sıradaki Haber
Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:42
Libya Başbakanı Dibeybe: Tıbbi yardım taşıyan uçak Bingazi'ye gönderildi
13:31
Avustralya'da elektrikli araç bataryasının yol açtığı yangında 5 araba kül oldu
13:37
Libya Kızılayı'ndan sel nedeniyle yardım çağrısı
13:29
KKTC Cumhurbaşkanı: Dünyayla değil Türk dünyasıyla kucaklaşmayı tercih ediyoruz
13:24
DASK gidiyor, zorunlu afet sigortası geliyor
13:24
İspanya hükümeti, Şilili diktatör Pinochet'ye 1975'te verilen liyakat nişanını geri aldı
Türk bilim insanları, Morca Mağarası'nda keşfedilen yangıç türünü literatüre kazandırdı
Türk bilim insanları, Morca Mağarası'nda keşfedilen yangıç türünü literatüre kazandırdı
FOTO FOKUS
Denize düşen yavru kediyi vatandaşlar kurtardı
Denize düşen yavru kediyi vatandaşlar kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ