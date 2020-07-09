Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Ajansspor adlı bir internet sitesinde, "Galatasaray’da Sekidika’ya 2 farklı ücret" başlığı altında profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın sözleşmesinde belirtilen ücret ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirilen ücret arasında farklılık olduğunu belirten yazı gerçeklerden uzak olup, kamuoyunda yanlış algı oluşturacak talihsiz bir haberdir.

Jesse Sekidika'nın KAP'a bildirilen ücreti, sporcunun eline geçecek net ücreti olup, oyuncunun sözleşmesinde belirtilen ücret ise sporcunun, sporcu adına ödenecek gelir vergisi dahil brüt ücretidir.

Bu manipülatif haber ile; halka açık bir şirket olan Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin yatırımcılarının mağdur edildiği algısı yaratmaya çalışan kişi ve bağlı olduğu kurum hakkında hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."