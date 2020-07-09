Fenerbahçeli Jailson sezon sonunda sarı lacivertlilerden ayrılabilir.

Brezilya basınında yer alan haberlerde, 24 yaşındaki oyuncunun Avrupa'ya transfer olmayı düşündüğü ve gelecek transfer döneminde takımdan ayrılmak için menajerine talimat verdiğini öne sürüldü.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Jailson'un temsilcisi Rodrigo Severo, “Avrupa kulüplerinin Jailson'a ilgisi var. Şu anda somut bir şey yok. Bekleyip neler olacağını göreceğiz." dedi.

Haberde, 2017'de Libertadores Kupası'nı kazanan Gremio'nun as oyuncularından biri olan Jailson'u geçen transfer döneminde Brezilya ve İtalyan kulüplerinin de istediğinin altı çizildi.

24 yaşındaki Brezilyalı orta saha, 2018 yazında 4 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Gremio'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Bu sezon Süper Lig'de 26 maça çıkan Jailson, 1 gol attı