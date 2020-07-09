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Fenerbahçe'de görev değişikliği
Fenerbahçe’de futbol şube sorumluluğu görevine Selahattin Baki getirildi.
Sarı lacivertli kulübün futbol şubesindeki yapılanma bir süredir başkan Ali Koç, Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Emre Belözoğlu tarafından yürütülüyordu.
Yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından bir görev değişikliği yaşandı ve Futbol Şube Sorumluluğu görevi resmi olarak Selahattin Baki’ye verildi.
Etiketler: Selahattin Baki FenerbahçeSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 19:31
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