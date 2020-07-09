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Yeni Malatyaspor Jody Lukoki'yi transfer etti
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Jody Lukoki'yi renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada, "Kulübümüz Bulgaristan ligi takımlarından Ludogorets'in oyuncusu Jody Lukoki ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.
Etiketler: BtcTurk Yeni Malatyaspor Jody Lukoki transferSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 19:12
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