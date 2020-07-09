Koronavirüs öncesinde ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray, aynı performansı gösteremedi.

Sarı kırmızılı ekip, Muslera’nın sakatlandığı Çaykur Rizespor mücadelesinin ardından oynadığı 5 maçta kalesinde 13 gol gördü. Galatasaray kalesinde gördüğü 13 golle, 5 maçlık periyotta ligin en fazla gol yiyen takımı oldu.

Pandemi öncesinde 26 haftada kalesinde sadece 20 gol görerek ligin defansif anlamda en etkili takımı olan sarı kırmızılılar, ligde son 5 haftada çok farklı bir tablo ile karşılaştı.

Galatasaray, bu dönemde ideal savunma kurgusunda da sıkıntılar yaşadı.

Marcao’nun sakatlığı, Donk ve Mariano’nun cezalı oldukları için forma giymediği karşılaşmalarda farklı oyuncular forma şansı buldu.

Galatasaray ligde oynadığı son 5 maçın 4’ünde farklı stoper ikilileri ile mücadele etti.