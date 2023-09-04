Galatasaray'dan orta sahaya transfer

Orta saha transferi için bir süredir mesai harcayan Galatasaray yönetimi amacına ulaştı.
Galatasaray'ın Matias Vecino Falero transferini noktaladığı belirtildi.
2022-23 sezonu başında Lazio'ya imza atan Matias Vecino Falero, takımla çıktığı toplam 46 maçta 4 gol, 1 asistlik katkı verdi.
Matias Vecino kimdir?
Matías Vecino Falero, Lazio takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Uruguaylı milli futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2010 yılında Central Español kulübünde başladı.
Daha sonra sırasıyla Nacional, Fiorentina, Cagliari, Empoli ve Internazionale kulüplerinde oynadı.