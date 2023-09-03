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Spor
AA 03.09.2023 22:45

İsmail Kartal'dan 3 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımını ilk 11'de 3 değişiklik yaparak sahaya sürdü.

İsmail Kartal'dan 3 değişiklik

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada İsmail Kartal, hafta içi UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente karşısında 1-0 kazanan takımın kadrosunda 3 ismi değiştirdi.

Tecrübeli teknik adam, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder'in yerine, Djiku, Szymanski ve İrfan Can Kahveci'ye 11'de şans tanıdı.

Cevdet Yılmaz maçı izledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçını stattan takip etti. Yılmaz, protokol tribününde maçı izledi.

Livakovic yedekler arasında

Fenerbahçe'nin yeni transferi Hırvat kaleci Dominik Livakovic, yedekler arasında yer aldı.

İlk kez maç kadrosuna giren Livakovic, yedek kulübesinde otururken İsmail Kartal kalede tercihini İrfan Can Eğribayat'tan yana kullandı.

MKE Ankaragücü Fenerbahçe karşısında
MKE Ankaragücü Fenerbahçe karşısında

İrfan Can Kahveci Süper Lig'de ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu sezon Süper Lig'de ilk kez 11'de sahaya çıktı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elemelerde 4 gol atarak iyi bir başlangıçla sezona giren İrfan Can, ligdeki Gaziantep FK ve Yılport Samsunspor maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Crespo tekrar maç kadrosunda

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, ligde ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.

Avrupa'daki Twente maçlarında UEFA listesine yazılmadığı için kadroya alınmayan Crespo, ligdeki Gaziantep FK ve Yılport Samsunspor karşılaşmalarında da kadroya dahil edilmemişti.

Crespo, MKE Ankaragücü maçında yedekler arasında yer aldı.

Ankara'da ilk maç

MKE Ankaragücü, bu sezon Ankara'daki ilk maçına çıktı.

Eryaman Stadı'nın hazır olmaması nedeniyle ligin 2. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor maçını İstanbul'da oynayan MKE Ankaragücü, taraftarıyla buluştu.

Eryaman Stadı'nın zemininin hazır hale getirilmesiyle MKE Ankaragücü, Ankara'daki ilk maçını Fenerbahçe karşısında oynadı.

Ankara'da gün boyu devam eden yağmur, maç saatinde kesildi. Eryaman Stadı'nın zemini de maçtan 2 saat önceye kadar yağmurdan brandayla korundu.

MKE Ankaragücü'nde tek değişiklik

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Fenerbahçe karşısında takımında tek değişiklik yaptı.

Kafkas, geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldıkları maçın kadrosundan sadece sağ bekini değiştirdi. Başkent ekibinde sağ bekte Hayrullah Bilazer'in yerine Kitsiou forma giydi.

Stat tamamen doldu

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı, Eryaman Stadı'nda kapalı gişe oynandı.

İki renktaşın karşı karşıya geldiği karşılaşmada başkent ekibinin taraftarları tribünlerde boş koltuk bırakmadı. Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldurdu.

MKE Ankaragücü taraftarı, Maraton Tribünü'nde dev bir MKE Ankaragücü logosunun olduğu koreografi gerçekleştirdi.

Öte yandan, Fenerbahçeli futbolcular sahaya "Kongre üyelerimizi 9 Eylül'de tüzük tadil kongresine bekliyoruz." pankartıyla çıktı.

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