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Spor
AA 03.09.2023 22:40

Sakaryaspor teknik direktör Taner Taşkın ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktör Taner Taşkın dönemi sona erdi.

Sakaryaspor teknik direktör Taner Taşkın ile yollarını ayırdı

Ligde oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan, 5 puanla 10. sırada yer alan Sakaryaspor, teknik direktör Taner Taşkın ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarını ayırdı.

"Teknik direktörümüz Taner Taşkın ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."


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