Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları'na tebrik mesajları

Namağlup finale gelen Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Milli takıma, siyasilerden tebrik mesajları geldi.

"Sizlerle gurur duyuyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz Filenin Sultanları" ifadesini kullandı.

"Takımımız yine tarih yazdı"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "A Milli Kadın Voleybol Takımımız yine tarih yazdı. Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından Dünya bir numarası olarak katıldığı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan’ı finalde yenerek Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı yürekten tebrik ediyorum. Hem kulüpler hem de milli takım düzeyinde Türkiye’nin ‘voleybol ülkesi’ olmasında emeği geçen sporcu, teknik heyet, yöneticiler ve sporseverleri kutluyorum. Avrupa Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da "2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi. Türk Bayrağı, kupa ve alkış emojileriyle sevincini ifade etti.

"Sizlerle ne kadar gurur duysak az"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Harikasınız Filenin Sultanları. Sizlerle ne kadar gurur duysak az. Milletler Ligi’nden sonra 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı, teknik ekibi ve yöneticilerini yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı yürekten kutluyorum. Bizlere bu mutluluğu ve heyecanı yaşattığınız için teşekkürler. Sizinle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları’nı canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

​​​​​​​Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Filenin Sultanları. Sırbistan Milli Takımı'nı 3-2 yenerek 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum." ifadelerine yer verdi.