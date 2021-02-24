Galatasaraylı futbolculara, yönetimden moral takviyesi. Sarı kırmızılı yönetim, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi harekete geçti.

Aytemiz Alanyaspor’u yenerek ligin zirvesindeki yerini güçlendiren Galatasaray’da yönetim, takımın motivasyonunu daha da arttırmayı düşünüyor.

Sarı kırmızılı futbolcuların tüm hak edişlerinin bu hafta içerisinde ödenmesinin planlandığı kaydedildi.

Ayrıca, Aytemiz Alanyaspor galibiyeti sonrası takıma 1 milyon lira prim de dağıtılacağı belirtildi.

Yönetimin bu şekilde Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde oyunculara ekstra destek olmayı hedeflediği öğrenildi.

Fatih Terim arkadaşlık ortamından memnun

Diğer yandan Florya’da keyifler yerinde. Son 7 maçını kazanarak liderlik koltuğunda oturan Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim takımın havasından memnun. Son dönemde yakalanan arkadaşlık ve takım ruhu da teknik heyeti mutlu ediyor.

Eksik oyuncuların da teker teker dönmesi, kritik süreçte Fatih Terim’in elini güçlendiriyor. Sakatlığı bulunan isimlerden Sofiane Feghouli’de takımla çalışmalara başladı.

Cezayirli futbolcunun, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında kadroda olacağı ifade edildi. Galatasaray’da sadece Emre Taşdemir ve Marcelo Saraachi’nin sakatlığı bulunuyor.