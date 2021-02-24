Süper Lig’in 27. haftasında Yukatel Denizlispor’u konuk edecek Beşiktaş’ta, teknik direktör Sergen Yalçın taktik çalışmalara yoğunlaşmış durumda.

Sergen Yalçın’ın, ligde kalma mücadelesi veren rakibine karşı orta sahada Josef De Souza ve Atiba’yı oynatmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Tecrübeli teknik adamın, son 3 lig maçında da 11’de başlayan Adem Ljajic’in yerine Mensah’a şans vermesi bekleniyor.

Mücadele gücü yüksek bir takım oluşturmak isteyen Sergen Yalçın'ın, Bernard Mensah’ın antrenman temposundan memnun olduğu öğrenildi. Ganalı oyuncunun, maça 11’de başlama ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

Siyah beyazlılarda gözler sol beke çevrilmiş durumda. Cezası biten N’Sakala ile sakatlıktan çıkan Rıdvan Yılmaz formanın adayları.

Sakatlıktan yeni çıktığı için Rıdvan’ın oynama şansının, N’Sakala’ya göre biraz daha düşük olduğu kaydedildi.

Sakatlıkları süren Cenk Tosun ve Francisco Montero, Yukatel Denizlispor’a karşı forma giyemeyecek.

Rachid Ghezzal’ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Cezayirli oyuncu hakkındaki kararın, maç günü verileceği belirtildi.