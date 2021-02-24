Kariyerinde 6 dünya şampiyonluğu bulunan Marquez, sakatlıklar nedeniyle geçen sezon hedeflerine ulaşamadığını söyledi.

İspanyol pilot, 2021 yılında yarışacakları motorun ikonik bir tasarıma sahip olduğunu dile getirdi.

"Uzun bir aradan sonra kıyafetlerimi giyip motosikletime kavuşabildiğim için mutluyum. Herkes için zor geçen 2020 yılı benim için daha da zordu. Çünkü sakatlığım yüzünden yarışları evimden seyretmek durumunda kaldım."

Doktorları ve takımıyla MotoGP’ye dönebilmek için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran 28 yaşındaki sporcu, "Olabildiğince çabuk dönmek isterim ama doktorlarımı ve vücudumu dinlemem çok önemli." dedi.

Espargaro: İlk sezonum gibi heyecanlıyım

Bu sezon Repsol Honda takımına katılan 2013 Moto2 Dünya Şampiyonu Pol Espargaro, kariyerinin en heyecan verici sezonuna hazırlandığını kaydetti.

Espargaro, Repsol Honda takımında yarışmanın her sporcunun hayali olduğunu belirtti.

"Sanki MotoGP'deki ilk sezonumu bekler gibiyim. Bu motorun bana teslim edilmesinden dolayı çok gururluyum. Katar'da, sezonun ilk yarışında RC213V'yi kullanacak olmak beni şimdiden heyecanlandırıyor."

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı 28 Mart'ta Katar'da koşulacak.