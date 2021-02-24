39 yaşındaki Federer, 34 yaşındaki Nadal ve 33 yaşındaki Djokovic, bireysel sporlar tarihinde benzeri görülmemiş bir istikrarla en üst düzeyde oynamayı ve kazanmayı sürdürüyor.

2021 sezonunun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın finali de değişen bir şey olmadığını gösterdi. Dünya 1 numarası Djokovic, yeni neslin önemli isimlerinden Daniil Medvedev'i, 2 saat dolmadan 3-0 yenerek turnuvadaki 9. şampiyonluğuna ulaştı.

İlk grand slam finali olan 2019 ABD Açık'ta da Nadal'a yenilen Rus tenisçi, 20 maçlık galibiyet serisinin bittiği Avustralya Açık finalinin ardından yaptığı açıklamada, "Büyük 3'lü" denilen bu isimler için yarı insan, yarı robot benzetmesinde bulundu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

2003 yazından beri grand slam kazanma oranları yüzde 82,8

Tenisin en yüksek ödüllü organizasyonları olan grand slam turnuvalarına, Federer 1999, Nadal 2003, Djokovic ise 2005'ten bu yana katılıyor.

Büyük turnuvalardaki ilk şampiyonluğunu 2003 Wimbledon'da kazanan Federer, 2005 Fransa Açık'ta (Roland Garros) elde eden Nadal ve 2008 Avustralya Açık'ta yaşayan Djokovic, sonraki yıllarda da aldıkları kupalarla en fazla grand slam kazanan erkek tenisçiler listesinin ilk 3 sırasına yerleşti.

"Büyük 3'lü" arasından ilk şampiyonun çıktığı 2003 Wimbledon'dan itibaren 70 grand slam turnuvası düzenlendi.

Bu organizasyonların 58'ini Federer (20 şampiyonluk), Nadal (20) veya Djokovic (18) kazandı. Bir başka deyişle bu 3 isimden biri, son 70 turnuvada yüzde 82,8 oranıyla şampiyonluğa ulaşıyor.

Bu durumu, sadece yetenek, çalışma ve sağlığına dikkat etmekle açıklamak mümkün değil.

Federer'in vuruş repertuvarının zenginliği, Nadal'ın kement atıyormuş gibi görünen "forehand"i, Djokovic'in esneklik ve çevikliği sayesinde topları bir makine gibi rakibine geri göndermesi, yıllar sonra da hatırlanacak.

Fakat bu 3 adamın tenis tarihine geçmelerini sağlayan şey, her türlü başarıya ulaşmalarına rağmen bitmeyen kazanma motivasyonları oldu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

En fazla yaklaşanlar Murray ve Wawrinka

Son 70 büyük turnuvada Federer, Nadal veya Djokovic dışında sadece 8 tenisçi, şampiyonluk yaşayabildi. Andy Murray ve Stanislas Wawrinka 3'er, Andy Roddick (2003 ABD Açık), Gaston Gaudio (2004 Fransa Açık), Marat Safin (2005 Avustralya Açık), Juan Martin del Potro (2009 ABD Açık), Marin Cilic (2014 ABD Açık) ve Dominic Thiem (2020 ABD Açık) ise birer şampiyonluk elde etti.

Federer, Nadal ve Djokovic, 2005-2009 yıllarında üst üste 18, 2017-2020 yıllarında ise peş peşe 13 grand slam turnuvasında şampiyonlukları paylaştı.

David Ferrer, Tomas Berdych, Jo-Wilfried Tsonga gibi üst düzey oyuncular, bu 3'lü yüzünden grand slam sevinci yaşayamadı.

Murray ve Wawrinka, 2012'den 2016 sonuna kadar gösterdikleri performansla "Büyük 3'lü"ye meydan okudu. 2012'de ABD Açık, 2013 ve 2016'da ise Wimbledon'ı kazanan Murray, 8 defa da grand slam finali oynadı.

Wawrinka ise 2014 Avustralya Açık, 2015 Fransa Açık ve 2016 ABD Açık şampiyonluklarının yanı sıra 2017'de de Fransa Açık'ı finalde kaybetti.

2004'ten 2020'ye kadar Djokovic 6, Federer ve Nadal da 5'er defa sezonu dünya sıralamasının zirvesinde tamamladı. Son 17 yılda bu 3 isim dışında sezonu 1 numara olarak bitiren tek tenisçi, 2016'da Murray oldu.

Bir dönem sergilediği oyunla adı, Federer, Nadal ve Djokovic ile yan yana anılmaya başlayan Murray, 2017'de başlayan sakatlıklar sonrası bir daha eski seviyesine gelemedi.

Yarı finale çıkma serileri 17 yıl sürdü

Federer, Nadal veya Djokovic, 2004 Wimbledon'dan itibaren 2020 ABD Açık'a gelene kadar düzenlenen her büyük turnuvada en az yarı finale yükseldi.

2020 ABD Açık öncesi bu 3'lüden birinin yarı finale kalamadığı son grand slam, 2004 Fransa Açık'tı. O turnuvanın son 4'ünde yer alan tenisçiler ise Gaston Gaudio, Guillermo Coria, David Nalbandian ve Tim Henman'dı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Dominic Thiem, Nadal'ın küresel salgın kaynaklı endişeleri, Federer'in sakatlığı nedeniyle katılmadığı, Djokovic'in ise hakemin üzerine top attığı gerekçesiyle 4. turda diskalifiye edildiği 2020 ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam zaferine ulaştı.

Thiem; Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev gibi yeni neslin öne çıkan temsilcileri arasında grand slam şampiyonluğu yaşayan tek isim oldu.

2020 ABD Açık sonrası yeni neslin bayrağı alacağı beklentileri oluştu ancak bu yılki Avustralya Açık, "ihtiyar delikanlılar"ın kortları bir süre daha forse edeceğinin işaretlerini verdi.

"Büyük 3'lü"yü tahtından indirmeye aday oyuncular arasına, 2019'da klasmanda ilk 50'ye giren 20 yaşındaki Felix Auger-Aliassime ve geçen yılın sonunda ilk 50'ye adım atan 19 yaşındaki Jannik Sinner'in de katılması bekleniyor.

Son 70 grand slam turnuvasını kazananlar erkek tenisçiler şöyle:

Avustralya Açık Fransa Açık Wimbledon ABD Açık 2003 Roger Federer Andy Roddick 2004 Roger Federer Gaston Gaudio Roger Federer Roger Federer 2005 Marat Safin Rafael Nadal Roger Federer Roger Federer 2006 Roger Federer Rafael Nadal Roger Federer Roger Federer 2007 Roger Federer Rafael Nadal Roger Federer Roger Federer 2008 Novak Djokovic Rafael Nadal Rafael Nadal Roger Federer 2009 Rafael Nadal Roger Federer Roger Federer Juan Martin del Potro 2010 Roger Federer Rafael Nadal Rafael Nadal Rafael Nadal 2011 Novak Djokovic Rafael Nadal Novak Djokovic Novak Djokovic 2012 Novak Djokovic Rafael Nadal Roger Federer Andy Murray 2013 Novak Djokovic Rafael Nadal Andy Murray Rafael Nadal 2014 Stanislas Wawrinka Rafael Nadal Novak Djokovic Marin Cilic 2015 Novak Djokovic Stanislas Wawrinka Novak Djokovic Novak Djokovic 2016 Novak Djokovic Novak Djokovic Andy Murray Stanislas Wawrinka 2017 Roger Federer Rafael Nadal Roger Federer Rafael Nadal 2018 Roger Federer Rafael Nadal Novak Djokovic Novak Djokovic 2019 Novak Djokovic Rafael Nadal Novak Djokovic Rafael Nadal 2020 Novak Djokovic Rafael Nadal İPTAL EDİLDİ Dominic Thiem 2021 Novak Djokovic

Not: Geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle Fransa Açık, ABD Açık'tan sonra düzenlendi.