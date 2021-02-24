Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 11 Aralık 2020 tarihinden beri kadro dışı durumda bulunan Oğuz Yılmaz'ın durumu, yönetim kurulunda yeniden değerlendirildi.

Oyuncunun yeniden takıma döndüğü belirtildi.

"Futbolcumuz Oğuz Yılmaz, teknik heyetimizin olumlu raporu ve yönetim kurulumuzun onayı üzerine takımımız ile çalışmalarına başlamıştır."

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile yapılan karşılaşmanın devre arasında oyundan alınan Oğuz Yılmaz'ın, karara sinirlenerek profesyonellik dışı hareketlerde bulunması ve bunun sonucunda da el kemiğini kırması nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı.