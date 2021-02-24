Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizlispor'da Oğuz Yılmaz affedildi
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Yukatel Denizlispor'da kadro dışı bırakılan Oğuz Yılmaz, yönetim kurulu kararıyla takıma döndü.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 11 Aralık 2020 tarihinden beri kadro dışı durumda bulunan Oğuz Yılmaz'ın durumu, yönetim kurulunda yeniden değerlendirildi.
Oyuncunun yeniden takıma döndüğü belirtildi.
"Futbolcumuz Oğuz Yılmaz, teknik heyetimizin olumlu raporu ve yönetim kurulumuzun onayı üzerine takımımız ile çalışmalarına başlamıştır."
KAMUOYU BİLGİLENDİRME!#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/EJN7l4EfsZ— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) February 24, 2021
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile yapılan karşılaşmanın devre arasında oyundan alınan Oğuz Yılmaz'ın, karara sinirlenerek profesyonellik dışı hareketlerde bulunması ve bunun sonucunda da el kemiğini kırması nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı.
Etiketler: Denizlispor
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