Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da Torrent ve yardımcılarının sözleşmeleri feshedildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Galatasaray'da futbol takımı teknik direktörü Domenec Torrent ve yardımcılarının sözleşmelerinin feshedildiği açıklandı.
Galatasaray SK'nın Twitter adresinden yapılan duyuruda, "Teknik Direktör Domènec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julián Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay’ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. tarafından feshedilmiştir." denildi.
Etiketler: Galatasaray
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