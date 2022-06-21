Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu sözcüsü Rıza Morova ve Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ile Galatasaray Adası'na gelen Başkan Özbek, çalışmalar hakkında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Galatasaray yönetimi, Galatasaray Adası'nda incelemelerde bulundu.



Dursun Özbek: Geç de olsa adamıza kavuştuk. Adanın hali perişan. Buranın restorasyonu için bir bütçe oluşturuldu. Eskisinden daha güzel hale getirilip, Galatasaraylıların kullanımına sunulacak. pic.twitter.com/dp4MJSUxqH — TRT Spor (@trtspor) June 21, 2022

"Eskisinden daha güzel hale getirilip, Galatasaraylıların emrine verilecek"

Dursun Özbek, yıllar sonra Galatasaray Adası'na tekrar kavuşacaklarını belirtti.

"Hasret bitti. Adanın tahliyesi için emek veren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Geç de olsa adamıza kavuştuk. Adanın irtifak hakkı için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ayrıca buranın hali perişan. Restorasyonu için yönetim kurulu bütçe oluşturdu. Eskisinden daha güzel hale getirilip, Galatasaraylıların emrine verilecek."

[Fotoğraf: AA]

"İrtifak hakkını alır almaz Galatasaraylılara müjdeyi vereceğim"

Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nın sosyal tesis olarak kullanılacağını vurguladı.

"Kar amaçlı bir nokta değil. Kürek şubesini de buraya getirmeyi düşünüyoruz. Galatasaray Üniversitesiyle beraber bir kürek takımı oluşturup, çalışmalarını burada yapmasını sağlayacağız. Bazı bölümler bize ait değil. İrtifak hakkını alır almaz Galatasaraylılara müjdeyi vereceğim. Kulübe hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalara başladık. Önce molozlardan temizlenmesi lazım. En süratli şekilde yapmayı düşünüyoruz. Görevimiz, adayı eskisinden daha güzel hale getirip, üyelerin kullanımına açmak. El birliğiyle burayı en kısa sürede bitireceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Metin Öztürk: Burası bizim için bir sembol

Metin Öztürk, sarı-kırmızılı kulüp için Galatasaray Adası'nın önemine değindi.

"Başkanımızın başlattığı çalışma inşallah en kısa sürede tamamlanacak. Rahmetli babam 30 sene burada müdürlük yaptı. Ben de Galatasaray'ın yöneticisi olarak üyelerimizle burada bir araya geleceğim. Burası bizim için bir sembol."

Erden Timur ise Galatasaray Adası'nın hizmete açılması için sıkı bir şekilde çalışmalara başladıklarını aktardı.

Transfer çalışmaları ve teknik direktör Domenec Torrent ile sözleşme fesih görüşmelerine ilişkin Timur, "Merakınızı anlıyoruz. Tüm çalışmalar yapılıyor." ifadelerini kullandı.