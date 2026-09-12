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Gündem
AA 12.09.2026 09:29

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılacak

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı, cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında bugün açılacak.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılacak

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine gerçekleştirilecek feth-i kabir işlemiyle, 2011 yılında hayatını kaybeden Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amaçlanıyor.

Feth-i kabir işlemi, 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından gerçekleştirilecek.

İşlem kapsamında alınacak kemik, toprak ve diğer örnekler; ceza infaz kurumu kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle birlikte değerlendirilecek.

İncelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulunca, Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebi ile ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin mütalaa hazırlanacak.

1 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında, olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 10 şüpheli gözaltına alındı. 

Şüphelilerin İstanbul Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne götürüldüğü, burada savcılık ifadelerinin alındığı belirtildi.

Savcılık, olayın yaşandığı dönemde jandarma er olarak görev yapan 1 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 7 şüpheliyi ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, 1 şüphelinin tutuklanmasına, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya yönelik açıklama yapmıştı.

Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 12 Kasım 2011'de rahatsızlanarak Silivri Devlet Hastanesine sevk edildiğini anımsatan Gürlek, "Hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edilmiştir. Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş, ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve müteveffanın eşinin tanık ifadeleri alınmış, 10 Nisan 2012 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğinin altını çizerek, şunları kaydetmişti:

"Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. Bugün gelinen aşamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir."

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