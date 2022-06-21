Vesely, veda paylaşımını sosyal medya hesabından yaptı.

"8 yılın ardından, yolculuğumuz sona eriyor. Burayı benim için bir ev ve aileye çeviren sizlere çok teşekkür ederim. Hayatımdaki en önemli şeyler İstanbul'da yaşandı; evlenmekten, oğlumun doğmasına, dünyanın en iyi taraftarının önünde EuroLeague kupasını kazanmaya kadar... Hepinizin çok sevdiği ve burada kaldığım süre boyunca aşık olduğum forma için kan, ter, gözyaşı dökmek bir onurdu. Fenerbahçe her zaman kalbimin derinliklerinde olacak. Bir gün Türkiye'ye geri dönmek için sabırsızlanıyorum çünkü İstanbul ve Fenerbahçe her zaman benim evim olacak. Her şey için teşekkürler ve yakında görüşürüz."

Jan Vesely'nin kısa süre içerisinde İspanya'ya giderek Barcelona ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe, yayımladığı teşekkür mesajıyla Çek basketbolcu Jan Vesely ile yolların ayrıldığını duyurdu.