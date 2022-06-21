Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Ali Koç'a tebrik
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına seçilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, mesajında Ali Koç'a yeni görevinde başarılar diledi.
"Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı’nın Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’u tebrik ediyorum. Ali Koç’a çalışmalarında başarılar diliyor, başkanlık görevini devreden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."
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