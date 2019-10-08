Galatasaray'da yaşanan puan kayıpları Teknik Direktör Fatih Terim'i harekete geçirdi.

Sistem üzerinde bazı değişiklikler yapmaya hazırlanan Terim'in, formsuz oyunculara 11'de yer vermeyeceği öğrenildi.

Sakat ve cezalı oyunculardan dolayı ideal 11’ini bulmakta zorlanan deneyimli teknik adam, istediği düzeni de bir türlü oturtamadı.

Paris Saint Germain karşısındaki oyun beğenilse de, bu kez Belhanda’nın formsuzluğu dikkat çekti.

Terim, Süper Lig'in 8'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maçta 4-3-3 sistemine geçiş yapmayı planlıyor.

Tecrübeli teknik adam, Nzonzi, Lemina ve Seri’den oluşan bir orta saha kurguluyor.

Bu durumda Belhanda ya yedek oyuncular arasında yer alacak ya da yabancı kuralından dolayı tribüne çıkacak.

Teknik kadro, Feghouli ve Babel gibi kenarda oynayan futbolcuların performansının da, özellikle Falcao’nun performansı üzerinde etkili olacağını düşünüyor.

Kaynak: TRT SPOR