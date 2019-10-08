A Milli Takım'dan Dorukhan Toköz'e ziyareti08 Ekim 2019 Salı 14:28 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 15:36
A Milli Takım'da teknik heyet ve futbolcular, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz'ü hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında genç futbolcu, duygu dolu anlar yaşadı.
İstanbul'da bulunan özel bir hastanede dizinden operasyon geçiren 23 yaşındaki Dorukhan Toköz'ü A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kadrodaki tüm futbolcular ziyaret etti.
Ay-yıldızlılar genç futbolcuyu teselli ederek acil şifalar diledi. Dorukhan Toköz; Şenol Güneş ve takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun kendisiyle yaptığı konuşma sırasında duygulandı.
A Milli Takım kafilesi, Dorukhan'a ve babası Mustafa Toköz'e geçmiş olsun dileklerini sunduktan sonra hastaneden ayrılıp Arnavutluk ve Fransa maçları için Riva'da devam eden kampa geri döndü.