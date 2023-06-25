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Spor
TRT SPOR 25.06.2023 15:45

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun talipleri artıyor

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun talipleri artıyor. Birçok İtalyan ekibi, 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun talipleri artıyor

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun geleceği merak konusu. 23 yaşındaki futbolcunun adı, birçok Avrupa takımıyla anılıyor.

Roma'dan sıkıntılı bir şekilde ayrılan Zaniolo, kısa sürede Galatasaray taraftarının beğenisini kazandı.

Geçtiğimiz şubat ayında kadroya dahil olan İtalyan oyuncu, takıma adapte oldu. Sarı kırmızılı formayla kendini yeniden ispatlayan İtalyan futbolcu, tekrardan milli takıma seçildi.

Juventus ısrarcı

Zaniolo için İtalya Ligi ekipleri Galatasaray'ın kapısını çalmaya başladı. Özellikle Juventus bu transferde ısrarcı.

Torino temsilcisi ilk olarak 15 milyon euro artı bir oyuncu teklifini Galatasaray'a iletti. Ancak sarı kırmızılı yönetim, 35 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor.

Milan da istiyor

Juventus'un önümüzdeki günlerde fiyat yükseltmesi bekleniyor. Bir diğer İtalyan ekibi Milan da Zaniolo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla 11 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 5 kez fileleri sarsan İtalyan futbolcu, 1 de gol pası verdi.

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