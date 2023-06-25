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Spor
DHA 25.06.2023 15:35

Samsunspor'un transferdeki hedefleri: Schindler ve Taylan

Samsunspor'un transfer gündemindeki isimler Köln’den Kingsley Schindler ve Galatasaray’dan Taylan Antalyalı. Mbaye Diagne iddiaları ise bizzat Başkan Yıldırım tarafından yalanlandı.

Samsunspor'un transferdeki hedefleri: Schindler ve Taylan

Yılport Samsunspor transfer çalışmalarını İstanbul’da sürdürüyor. Daha önce Galatasaray’dan kaleci Okan Kocuk ve Lech Poznan’dan stoper Lubomir Satka’yı transfer eden kırmızı-beyazlılar, Kurban Bayramı öncesi bir transfer daha açıklamaya hazırlanıyor. Transfer için ismi en çok dile getirilen isim Köln’den 29 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Kingsley Schindler.

TFF’nin Ankara’daki kongresine katılan ve medya mensuplarıyla yaptığı görüşmelerde önümüzdeki hafta bir futbolcu transfer edeceklerini açıklayan Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın adını vermediği ama transferi için kastettiği oyuncunun Köln ile son iki sezonda 16’sı ilk 11’de olmak üzere 55 lig maçına çıkan, 2 gol atıp 3 asist yapan Schindler olduğu iddia edildi.

Taylan için ilk temaz kuruldu

Samsun ekibi için ismi gündeme gelen bir diğer isim Taylan Antalyalı. Geçen sezon Ankaragücü’nde kiralık statüsünde forma giyen Taylan için Galatasaray ile temas kuruldu.

Yönetim Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı için Galatasaray kulübüne teklifte bulundu. İsmi gündeme gelen Karagümrük’ten Mbaye Diagne içinde Başkan Yıldırım açıklama yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Başkan Yıldırım, "Lütfen yalan haber yapmayın. Samsunspor’un hiç ilgisinin olmadığı bir oyuncu. Allah yardımcısı olsun." dedi.

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