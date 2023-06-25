Otizmli yüzücü Tuna yine tarih yazdı

Ultramaraton yüzücüsü olarak İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçtikten sonra 27 Nisan 2022'de Triatlon Milli Takımı Antrenörü Mert Onaran'la birlikte Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye 11.5 kilometrelik mesafeyi 2 saat 44 dakikada yüzen Tuna Tunca bu kez de İtalya'yı fethetti.

Türkiye'de ilkleri gerçekleştiren otizmli yüzücüyle birlikte Antrenör Mert Onaran, Capri Adası'ndan Napoli Körfezi boyunda 36 kilometrelik mesafeyi 18'er kilometre ayrı ayrı olarak 8 saat 40 dakikada geçti.

[Fotoğraf: DHA / Otizmli açık su yüzücüsü Tuna Tunca]

Otizme farkındalık yaratmak için gerçekleştirdiği geçişlerde İngiltere'yle Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli yüzücü olmayı da hedefleyen Tuna Tunca ile Onaran, 2024'te planladıkları bu geçiş için resmi başvuruyu da yapmıştı.