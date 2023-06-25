Anadolu Efes Erkan Yılmaz'ı renklerine bağladı

Son olarak Türk Telekom'da forma giyen 25 yaşındaki basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Erkan Yılmaz, geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde 37 maçta forma giyerken, 7,4 sayı, 5,3 ribaunt ve 2,7 asist ortalamalarıyla oynadı.

Kısa forvet pozisyonunda görev yapan milli basketbolcu, başkent ekibinin final oynadığı 7Days Avrupa Kupası'nda ise çıktığı 22 müsabakada 6,7 sayı, 4,4 ribaunt ve 2,6 asistlik performans sergiledi.

Ailemize yeni bir üye daha! @erkanyilmaaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. #HoşGeldin Erkan #HouseOfBlue #BenimYerimBurası pic.twitter.com/gSYxqO8fLX