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Spor
AA 25.06.2023 15:05

Edirneli pehlivanlar Kırkpınar hazırlıklarını sürdürüyor

Edirneli pehlivanlar, 7-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıklarına devam ediyor.

Edirneli pehlivanlar Kırkpınar hazırlıklarını sürdürüyor
[Fotograf: AA]

Antrenmanlarını Edirne Belediyesi Tuncaspor Kulübü Tesisleri'nde yapan pehlivanlar, Kırkpınar'da kürsüye çıkabilmek için taktik ve dayanıklılık çalışması gerçekleştiriyor.

Edirne Belediyesi Güreş Takımı Antrenörü ve başaltı boyu pehlivanı Serkan Üğdüler, Kırkpınar'da Edirne'yi en iyi şekilde temsil edebilmek için yoğun tempoda çalıştıklarını söyledi.

Üğdüler, çalışmaların verimli geçtiğini belirtti.

"Sezon öncesi bir toplantı yaptık. Güzel bir oluşum var. Farklı kulüplerden sporcular birlikte çalışıyor. Genç kardeşlerimize güreşi öğretmeye çalışıyoruz. Gittiğimiz güreşlerde güzel sonuçlar aldık. Gelecek vadeden sporcular var. İnşallah Kırkpınar'da güzel başarılar elde edeceğiz."

Fotoğraf: AA arşiv[Fotoğraf: AA arşiv]

Küçük orta büyük boyda güreşen Emrah Kaya ise Kırkpınar'da iddialı olduğunu dile getirdi. Trakya Birlik Spor Kulübü adına güreş yaptığını belirten Kaya, "Kulübüme destekleri için teşekkür ediyorum. Antrenmanlarımız çok iyi geçiyor. Hedefim Kırkpınar'da derece yapmak." dedi.

Büyük orta boyda güreşen Gürsel Umut da Kırkpınar'ı heyecanla beklediklerini ve sıkı tempoyla hazırlandıklarını kaydetti.

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Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri
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