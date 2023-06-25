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Spor
AA 25.06.2023 14:55

Artistik bilardonun zorlu geometrik çizimleri Türk hakem Kipdemir'den soruluyor

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetkin uluslararası artistik bilardo hakemi Sedat Kipdemir, dünya turnuvalarında bu branşın zorlu geometrik çizimlerinin 20 senedir kendisinden sorulduğunu söyledi.

Artistik bilardonun zorlu geometrik çizimleri Türk hakem Kipdemir'den soruluyor
[Fotograf: AA]

Sedat Kipdemir, Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nın 1. etap müsabakalarının yapıldığı Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde açıklamada bulundu.

Kipdemir, srtistik bilardonun 3 bant bilardoya göre çok daha zor bir oyun olduğunu belirtti.

"26 senelik artistik bilardo hakemiyim. Uluslararası en eski hakemlerden biriyim. Artistik bilardonun geometrik çizimlerini dünyada 20 senedir ben yapıyorum diyebilirim. Türkiye'de sadece biz yapıyoruz. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında da 2 Fransız hakem daha var."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kipdemir, Türkiye'de artistik bilardo turnuvalarına 10 sene ara verildiğini, daha sonra Avrupa Artistik Bilardo Şampiyonası'na gittiklerini ve ardından Türkiye'de tekrar yapılmaya başlandığını belirtti.

"Tabii ustalarımız, dünya şampiyonu arkadaşlarımız Koray Kırman, işi rast gelsin dünya şampiyonumuz Hacı Arap Yaman... Onların sayesinde bizler de yetiştik. Gönül verdiğimiz bir branşı yapıyoruz. 'Artık bu iş sende kalsın. Bundan sona hep sen yap. En iyisini ve doğrusunu yapıyorsun.' dediler. Federasyon başkanımız ve arkadaşlar da takdir ettiler, sağ olsunlar."

"Artistik bilardoda geometrik şekillerden oluşan toplam 100 tane figür var Kamera görüntülerine göre bizim sektör olarak bant atışı; a, b, c ve d bandını belirleyeceğimiz noktalar var. Onu kameraya göre belirliyoruz. Karşıda kısa a bandı, uzun bant ise b, c ve d bantları. Orayı belirledikten sonra sektör olarak orayı çiziyoruz. Her iki baklanın arasındaki sektörler de a, b, c, d, e, f.. yani 14 parçaya, bölünüp o şekilde şablondan tek tek işaretliyoruz. 100 figürün hepsini masanın üzerine çiziyoruz, her bir figürün zorluk derecesine göre puanları var. Ayrıca solak sporcularımız için de aksi simetrisine çizimler yapıyoruz. Mesela beyaz olarak gördüğünüz çizimler sağ elini kullanan sporcuları temsil ediyor, sarı olarak görünen çizimler de solak sporcuları temsil ediyor. Haliyle bir masada iki ayrı kategorik çizimler oluşuyor."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Bu oyun matematiğe ve fiziğe dayalı bir oyun ama yetenek de lazım"

Kipdemir, artistik bilardo masasının matematik defterini andırdığının aktarılması üzerine konnuştu.

"Bu oyun matematiğe ve fiziğe dayalı bir oyun ama her matematikçi ve fizikçi bu oyunu güzel oynayacak diye bir şey yok. Tamamen yetenek ve bilgi lazım, bilardo temeli lazım. Yani gönül vermek lazım. Artistik bilardo farklı bir branş. Çok ilgi ve çok çalışmayı gerektiriyor."

Kipdemir, bu 100 figürü setler haline böldüklerini anlattı.

"Eskiden 10'ar setler üzerinden oynatırdık, sonra 7'şerli setler yaptık. Şu anda oynadığımız maraton sisteminde 4 set üzerinden 28 figür vurduruyoruz. Bu 28 figürde en çok puanı toplayan sporcumuz, bir üst tura çıkmaya hak kazanıyor. Biraz önce en zor figürü dünya şampiyonunuz Hacı Arap Yaman vurdu. O da 88 numaralı figür, 'çift havuz' diye tabir ediyoruz. Yani uzun bant, kısa bant ve uzun bant, tekrar uzun bant ve sayı olduğu için onun vuruş zorluk derecesi yüksek. Fakat bizim sporcularımız bu anlamda başarılı."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kipdemir, Avrupa ve dünya turnuvalarında anons çeken muhabirlerin kendisine 'Sylvester Stallone' lakabı taktıklarını da anlattı.

"Avrupa'da ve dünyada çoğu arkadaş beni Sylvester Stallone'a benzetir ve bana 'Sylvester Stallone' der. Bazen canlı yayında muhabirler, 'Yine (Rocky) lakaplı hakemimizle baş başayız. Final maçını onunla yöneteceğiz.' diye güzellikler yapıyor."

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