Açık 30.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 25.06.2023 14:50

20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası İspanya'da yapılacak

20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası 26 Haziran Pazartesi günü İspanya'da grekoromen stil müsabakalarıyla start alacak.

20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası İspanya'da yapılacak

Santiago de Compostela kentinde düzenlenecek organizasyon bir hafta sürecek. Şampiyona grekoromen ve erkekler serbest stil ile kadınlarda 10'ar sıklette gerçekleştirilecek. Türkiye, tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek.

İspanya'da mindere çıkacak milli güreşçiler şunlar:

Grekoromen: Muhammet Emin Çakır (55 kilo), Kemal Sevgili (60 kilo), Furkan Erken (63 kilo), Azat Sarıyar (67 kilo), Onur Yurtada (72 kilo), İlhan Aldı (77 kilo), Alperen Berber (82 kilo), Erdem Kethüda (87 kilo), Nurettin Koç (97 kilo), Talip Çiftçi (130 kilo).

Erkekler serbest stil: Tolga Özbek (57 kilo), Emre Çetin (61 kilo), Abdullah Toprak (65 kilo), İbrahim Metehan Yaprak (70 kilo), Muhammed Halit Ozmuş (74 kilo), Bekir Talip Öveç (79 kilo), Emre Çiftçi (86 kilo), Muhammed Gimri (92 kilo), Doğan Uzun (97 kilo), Hakan Büyükçıngıl (125 kilo).

Kadınlar: Zerda Demir (50 kilo), Emine Çakmak (53 kilo), Tuba Demir (55 kilo), Şevval Çayır (57 kilo), Sevim Akbaş (59 kilo), Selvi İlyasoğlu (62 kilo), Büşra Efe (65 kilo), Ayşe Erkan (68 kilo), Elmira Yasin (72 kilo), Nazar Batır (76 kilo).

Sıradaki Haber
Futbolda "yaz transfer dönemi" başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:31
Sulama kanalında sürüklenen boğayı tek hamlede kurtardı
16:25
Bakan Özhaseki: 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin dönüşümünü tamamladık
16:27
İstanbul'da 20 metrelik çınar ağacı yola devrildi, cadde trafiğe kapandı
15:51
Bağcılar'da tramvay raydan çıktı
15:42
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği sürüyor
15:37
Çorum'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 5 yaralı
AŞTİ'de Kurban Bayramı yoğunluğu sürüyor
AŞTİ'de Kurban Bayramı yoğunluğu sürüyor
FOTO FOKUS
Sahara Geçidi'ne haziranda kar yağdı
Sahara Geçidi'ne haziranda kar yağdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ