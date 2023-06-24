Açık 27.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 24.06.2023 17:33

Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. ayağı Gaziantep'te başladı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun organize ettiği CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. ayağı, Gaziantep'te başladı.

Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. ayağı Gaziantep'te başladı
[Fotograf: AA]

Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde Akkent Spor Köyü'nde düzenlenen organizasyona 1250 sporcu katıldı. Güreşçiler, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, gazetecilere, kentin spor anlamında gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bozgeyik, Gaziantep'in önemli spor yatırımları aldığını ifade etti.

"Gaziantep'imizi ulusal ve uluslararası organizasyonların merkezi haline getirmek için elimizden geleni yapacağız. Spor turizmi anlamında ise dünyadaki 700 milyar dolarlık pastadan bu şehrin beklediği, özlediği payı alması için gayret edeceğiz."

Federasyon başkanı İbrahim Türkiş ise organizasyona 1350 sporcunun başvurduğunu, 1250'sinin ise iki gün boyunca mücadele edeceğini söyledi.

Türkiş, Gaziantep'in klasik güreş organizasyonlarının yapıldığı illere uzak olmasına rağmen, katılımın iyi olduğuna işaret etti.

"Burada çok güzel bir ortam var. Hocalarımızla yaptığımız görüşmede, buradaki misafirperverlikten son derece memnunlar. Tereddütleri vardı. Gaziantep yağlı güreşlerle ilgili klasik alışkanlığı olan bir yer değil. Türkiye ligi olduğu için bu bölgeyi de temsil eden bir organizasyon gerekiyordu. Şahinbey Belediyesi buna önderlik yaptı."

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da önemli spor yatırımları yaptıklarını ve gençleri spora yöneltmek için gerekli projeleri hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Organizasyon 25 Haziran Pazar günü sona erecek.

ETİKETLER
Güreş
Sıradaki Haber
MotoGP'nin Hollanda etabındaki sprint yarışında Marco Bezzecchi birinci oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:44
Kırsal alana eleman aktardığı tespit edilen PKK şüphelisi tutuklandı
18:40
Moskova'da pazartesi günü tatil ilan edildi
18:36
Kosova'nın kuzeyinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
18:24
Letonya sınırını Ruslara kapattı
18:19
Sığındığı anaokulunda LGS'ye hazırlanan depremzede kız tam puan aldı
18:09
Rapor: COVID-19'un Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair doğrudan kanıt bulunamadı
Kabe’deki görevliler her gün binlerce Müslüman’a çeşitli hizmetler sunuyor
Kabe’deki görevliler her gün binlerce Müslüman’a çeşitli hizmetler sunuyor
FOTO FOKUS
Wagner Moskova'ya doğru ilerliyor
Wagner Moskova'ya doğru ilerliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ