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Spor
İHA 24.06.2023 16:49

Avrupa Oyunları’nda 11 milli eskrimci piste çıkacak

Polonya’da 3. Avrupa Oyunları’nda, 25-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek eskrim karşılaşmalarında 11 milli eskrimci ter dökecek. Eskrim karşılaşmaları 25 Haziran Pazar günü Tauron Arena Krakow’da başlayacak.

Avrupa Oyunları’nda 11 milli eskrimci piste çıkacak
[Fotograf: İHA]

Organizasyonda 25 Haziran Pazar:

Erkekler kılıç kategorisinde Tolga Aslan, Ahmet Turgut Taflan, Furkan Yaman ve Enver Yıldırım

26 Haziran Pazartesi:

Kadınlar epede Aleyna Ertürk ve erkekler flörede Alp Eyüpoğlu

27 Haziran Salı:

Erkekler epede Halis Efe Elibol,

Kadınlar kılıçta Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Nil Güngör ve Iryna Shchukla bireyselde mücadele edecek.

Öte yandan kılıç branşında milliler takım müsabakalarında da ter dökecek. 28 Haziran Çarşamba günü erkekler kılıç milli takımı, 30 Haziran’da ise kadınlar kılıç milli takımı madalya için ter dökecek.

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