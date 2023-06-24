Avrupa Oyunları’nda 11 milli eskrimci piste çıkacak

Organizasyonda 25 Haziran Pazar:

Erkekler kılıç kategorisinde Tolga Aslan, Ahmet Turgut Taflan, Furkan Yaman ve Enver Yıldırım

26 Haziran Pazartesi:

Kadınlar epede Aleyna Ertürk ve erkekler flörede Alp Eyüpoğlu

27 Haziran Salı:

Erkekler epede Halis Efe Elibol,

Kadınlar kılıçta Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Nil Güngör ve Iryna Shchukla bireyselde mücadele edecek.

Öte yandan kılıç branşında milliler takım müsabakalarında da ter dökecek. 28 Haziran Çarşamba günü erkekler kılıç milli takımı, 30 Haziran’da ise kadınlar kılıç milli takımı madalya için ter dökecek.