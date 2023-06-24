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Spor
TRT SPOR 24.06.2023 15:51

Busquets'in yeni adresi belli oldu

Barcelona'dan ayrılan Sergio Busquets'in yeni adresi belli oldu. MLS ekiplerinden Inter Miami, Lionel Messi'nin ardından Sergio Busquets'i de kadrosuna kattığını duyurdu.

Busquets'in yeni adresi belli oldu

Barcelona'dan ayrılan Sergio Busquets, Inter Miami'de...

Lionel Messi transferi ile gündem olan MLS ekibi, tecrübeli futbolcuyu da kadrosuna kattı.

Katalan ekibinde ilk maçına 2008 yılında çıkan yıldız futbolcu, toplamda 724 karşılaşmada forma giydi.

Busquets, Barcelona kariyerinde 18 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 45 asistlik performans sergiledi.

35 yaşındaki futbolcu, kariyerinde sadece Barcelona forması giydi.

Bu transferle bir dönem Barcelona forması giyen iki tecrübeli futbolcu, yeniden aynı takımda buluştu.

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