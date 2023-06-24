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Spor
AA 24.06.2023 14:14

Avrupa Oyunları atıcılıkta Türkiye gümüş madalya kazandı

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'ndaki atıcılık branşı 10 metre havalı tabanca takım yarışmalarında Türkiye, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Oyunları atıcılıkta Türkiye gümüş madalya kazandı
[Fotograf: AA]

Wroclaw şehrindeki Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen atıcılık müsabakalarında 10 metre havalı tabancada milli takımı İsmail Keleş-Yusuf Dikeç-Buğra Selimzade üçlüsü oluşturdu.

İlk elemeyi 2'nci, diğer elemeyi de 1'inci sırada tamamlayan Türkiye, finalde Almanya'yla eşleşti.

Milli takım, finalde başa baş giden müsabakada Almanya'ya 16-14 yenildi ve gümüş madalyada kaldı.

Atıcılıkta İsmail Keleş'in elde ettiği altın madalyanın ardından Türkiye'nin ikinci başarısı, 10 metre havalı tabanca takım yarışmalarında kazanılmış oldu.

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