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Spor
AA 24.06.2023 13:36

Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları Kocaeli'de başladı

Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları, 21 kulüpten 515 sporcunun katılımıyla Kocaeli'de başladı.

Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları Kocaeli'de başladı
[Fotograf: AA]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen yarışların startı Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili'nde verildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Organizasyonda kürekçiler, master kategorisinde 4 bin metrelik, 19 yaş altı ve büyükler kategorisinde ise 6 bin metrelik parkurda yarışıyor.

Suya inecek ekipler tek çifte (1X), iki çifte (2X) ve dört çifte dümencili (4X+) tekne sınıflarında kupa için ter döküyor.

25 Haziran Pazar günü sona erecek yarışlarda dereceye giren sporculara madalya, kulüplere ise kupa verilecek.

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