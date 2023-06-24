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Spor
AA 24.06.2023 13:22

Dünya şampiyonu paletli yüzmeci Avrupa Şampiyonası'nda madalya peşinde

Astım hastalığının tedavisi için başladığı yüzmede "Türkiye'nin ilk dünya şampiyonu paletli yüzme sporcusu" unvanını kazanan 24 yaşındaki Ömer Faruk Saydam, 18-23 Temmuz'da Macaristan'da yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak için kulaç atacak.

Dünya şampiyonu paletli yüzmeci Avrupa Şampiyonası'nda madalya peşinde
[Fotograf: AA]

İstanbul'da 2005'te 6 yaşında astım teşhisi konulan Ömer Faruk Saydam, hastalığının tedavisi için doktor tavsiyesiyle yüzmeye başladı. Havuzda kendisini çok mutlu hisseden Ömer Faruk, Paletli Yüzme Milli Takımı Antrenörü Reşit Çevir ile tanıştıktan sonra bu branşta kariyer yapmaya karar verdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Türkiye Şampiyonası'nda 3 kategoride birinci oldu

Antrenörünün yüzme takımında profesyonel sporculuğa adım atan Ömer Faruk, ilk derecesini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen organizasyonda aldı. Antrenmanlara devam ettikçe hem sağlık durumunun iyiye gitmesi hem de organizasyonlarda başarı elde etmesinden dolayı hedeflerini büyüten Ömer Faruk, katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda 3 kategoride birinci oldu.

O dönemki en büyük hedefi olan Türkiye Paletli Yüzme Milli Takımı'na seçilebilmek için çalışan Ömer Faruk, bu amacına 2014'te ulaştıktan bir sene sonra Türkiye rekoru kırarak ikinci kez milli mayoyu giyme hakkı kazandı.

Fransa'da 2016'da yapılan Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda 100 metre su üstünde altın madalya kazanan Ömer Faruk, bu branşta Türkiye'nin ilk şampiyon sporcusu unvanını elde etti.

Ömer Faruk Saydam, uluslararası turnuvalarda bugüne kadar 1 altın ile 3 bronz madalya kazandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Arkamızdan gelen sporculara örnek olmak istiyorum"

Ömer Faruk Saydam, temmuz ayında Macaristan'da yapılacak Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığını söyledi.

Milli sporcu, Macaristan'da ilk olarak öncekilerden daha iyi dereceler elde etmeyi hedeflediğini belirtti.

"Daha iyi dereceler yüzdüğüm takdirde kendi Türkiye rekorumu da geliştirmiş olacağım. Bu dereceler bana Avrupa Şampiyonası'nda final yüzdürecek, belki ilk üçte derece almamı sağlayacak. İlk hedefim kendi derecemi aşmak, ikinci hedefim finale kalmak, üçüncü hedefim ise kürsüde yer almak."

Ömer Faruk, Tedavi amaçlı başladığı yüzmede dünya şampiyonluğu elde etmenin gururunu yaşadığını dile getirdi.

"Uzun vadede başarılı bir sporcu olabileceğimi düşündük. Yarışmalara katıldık ve paletli yüzmeye yeteneğim olduğunu anlayıp, yarışmalara girip, iyi sonuçlar elde ettim."

Ömer Faruk, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez yüzeceğini aktardı.

"Büyükler Avrupa veya dünya şampiyonalarında da madalya almak istiyorum. Bunun dışında yüzme sporunu götürebildiğim kadar götürmek istiyorum. Türkiye'de spor çok erken yaşta bırakılıyor. Ben yapabildiğim kadar devam ettirmek istiyorum. Arkamızdan gelen sporculara örnek olmak istiyorum."

"Başarılı sporcular yetiştirmek istiyorum"

Milli sporcu, kariyeriyle ilgili kendisine yeni hedefler belirlediğini anlattı.

"Artık bu sporda bütün hedeflerime ulaştıktan sonra, kendi sporcularımı yetiştirmek istiyorum. Altyapıdan küçük yaşta sporcular alıp, onları yarışlara hazırlayıp, milli takıma göndermek istiyorum. Belki onlar da dünyada, Avrupa'da madalya alacak. Başarılı sporcular yetiştirmek istiyorum."

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