Yüksel Yıldırım: Transfer hatalarının bedeli pahalıya patladı

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Kurban Bayramı sonrası transferin hız kazanacağını, iyi bir takım kuracaklarını, Süper Lig’de kalıcı olacak, ilk 10 içinde kendisine yer bulacak bir takım hedeflediklerini ifade etti.

Başkan Yıldırım, transfer çalışmalarının sürdüğünü, talep edilen ücretlerin yüksek olduğunu belirtti.

"Transfer piyasası yüksek açıldı, yüksek devam ediyor. Bütün takımlar transfer için çalışıyor. Ancak hiçbir kulüp ciddi transfer açıklayamadı. Kurban Bayramı sonrası işlerin biraz normale dönmesini umuyorum."

"Denk bütçeyle yola çıkacağım"

Sezon hazırlıklarının başlayacağını, kamp dönemlerinin geldiğini ifade eden Yıldırım, her kulübün bütçesine göre transfer yapacağını söyledi.

Yıldırım, Samsunspor’da denk bütçeye çok önem verdiğinin altını çizdi.

"Bütçeyi delen kulüplerin hali ortada. Bu işler borçla olmuyor. Bir yere kadar gidiyorsun sonra düşüş başlıyor. Bunların hesabını yapıyoruz. Denk bütçeyle yola çıkmaya çalışıyorum. İnsanlar bütçe yapmaya alışık değil ama alışacak."

"Transfer hatalarının bedeli pahalıya patladı"

Yıldırım, taraftarın hiç sabırlı olmadığından, sürekli transfer talep etmesinden şikayet etti.

"Taraftarda sabır yok. Geçmiş sezonlarda onların dediği hızda transfer yaptık, bayağı bir hata yaptık. O hataların bedeli bize çok pahalıya patladı. Bize ders oldu. Böyle bir dersi Harward Business School’a gitsen, milyon eurolar versen alamazsın. Şimdi çok sabırlı ve çok titiz davranıyorum. Gaza gelmem. Transfer hatalarını da minimuma indirmeye çalışıyorum."

"İyi transfer yapacağız"

Kendisinin başkan, Hüseyin Eroğlu’nun teknik adam olarak ilk Süper Lig tecrübesini yaşayacağını vurgulayan Yüksel Yıldırım, başkan, teknik ekip, scout ve analizcilerle transfer için çalıştıklarını, inanılmaz bir oyuncu havuzlarının olduğunu söyledi.

"İyi transfer yapacağız gibi görülüyor. Samsunspor kalıcı olacak. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Bizden beklenti çok yüksek. Ben o beklentileri karşılayacağımızı düşünüyorum."