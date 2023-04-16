Galatasaray'da Milot Rashica'nın performansı sevindiriyor

Galatasaray'da Milot Rashica, son haftalardaki formda görüntüsüyle dikkat çekiyor. Kosovalı futbolcunun yükselen grafiği teknik heyeti memnun ediyor.

Yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Norwich City’den kiralanan Rashica, sezon başında skor üretmekte zorlanmıştı.

26 yaşındaki oyuncu, son maçlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle sarı kırmızılıların en önemli futbolcularından biri haline geldi.

Rashica, Galatasaray formasıyla ilk gol sevincini GMG Kastamonuspor’a karşı oynanan kupa maçında yaşamıştı.

Ligdeyse ilk olarak Bitexen Giresunspor ağlarını havalandıran Kosovalı oyuncu, daha sonra Arabam.com Konyaspor ve Yukatel Kayserispor’a karşı skor bulmayı başardı.

Bonservis görüşmeleri olumlu ilerliyor

Rashica, Galatasaray formasıyla çıktığı son 6 lig maçında 3 kez fileleri sarsarken, 1 kez de gol pası verdi. Kosovalı futbolcu, toplamda ise 23 resmi maçta 4 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

Bu arada Milot Rashica’nın bonservisinin alınması konusunda Norwich City ile yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor. 26 yaşındaki futbolcu da, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor.