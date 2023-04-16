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Spor
AA 16.04.2023 14:45

Lazio'nun golcüsü Immobile'nin kullandığı araç tramvay ile çarpıştı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'nun golcü oyuncusu Ciro Immobile, bu sabah saatlerinde Roma'da trafik kazası geçirdi.

Lazio'nun golcüsü Immobile'nin kullandığı araç tramvay ile çarpıştı
[Fotograf: AA]

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, başkent Roma'nın Flaminio semtindeki Matteotti köprüsünde Immobile'nin kullandığı araç ile tramvay çarpıştı.

Çarpışma nedeniyle Immobile'nin aracı önden ciddi şekilde hasar alırken, tramvayın da çarpışmanın etkisiyle raydan çıktığı aktarıldı.

Kazanın ardından konuşan Immobile, "Tramvay, kırmızı ışıkta geçti. Ben şans eseri iyiyim. Sadece biraz kolum acıyor." dedi.

Lazio'nun golcüsü Immobile'nin kullandığı araç tramvay ile çarpıştı

Kazada aralarında tramvay sürücüsü ve yolcuların da olduğu 7 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve ambulansla hastaneye götürüldükleri kaydedildi.

Golcü Ciro Immobile'nin de kaza sırasında aracında olan kızlarıyla beraber hastaneye gittiği bildirildi.

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