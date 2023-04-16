Ağabeyini vazgeçirmeye çalıştığı kick boksta şampiyonluklar elde etti

Hançer, 14 yaşında kick boksa başlamaya karar verdi. Maddi durumunun iyi olamaması sebebiyle ücretsiz kurs veren bir spor salonu arayan Hançer, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Kiçikapı İdman Salonu'nda bölge antrenörü Esat Kaya ile tanıştı.

Hançer, buradaki antrenmanlarda gösterdiği performansla katıldığı il seçmelerinde birinci, Türkiye seçmelerinde ise üçüncü oldu.

Daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ bünyesinde forma terleten Hançer, 2016 yılından bu yana da Türkiye'yi ulusal ve uluslararası birçok arenada başarıyla temsil etmeye başladı.

Aynı zamanda wushu sporuyla da ilgilenen ve bu alanda da birçok derece elde eden Hançer, antrenörünün destekleriyle başladığı spor hayatında başarı merdivenlerini tırmanmaya devam ediyor.

Hançer, 26-27 Temmuz'da Çin'de yapılacak Üniversitelerarası Olimpiyat Oyunları'na ve 17-26 Kasım'da Portekiz'de yapılacak Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na yaşadığı Kayseri'de hazırlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Bu sporun ilgimi çektiğinin fark ettim"

Kick boks ve wushu A Milli Takım sporcusu Hayriye Türksoy Hançer, iki branşta devam ettirdiği spor hayatının yanı sıra Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim gördüğünü ve sporcusu olduğu Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'de kick boks ve wushu antrenörlüğü yaptığını söyledi.

Hançer, yaklaşık 11 yıldır yaptığı kick boksu performans sporcusu olarak sürdürdüğünü belirtti.

"Spora 14 yaşında ağabeyim sayesinde başladım. İlk başta ağabeyimi bu spordan vazgeçirebilmek için çabalarken daha sonra bu sporun ilgimi çektiğinin fark ettim. Önce ağabeyimin salonuna katıldım. Antrenmanlarını aslında isteksiz bir şekilde izlemiştim. Antrenmanları izlerken dikkatimi çekmişti. Torbalarla karşılıklı olarak teknik çalışmalar yapıyorlardı. Sonra ben bunu evde ve sınıfta kendi kendime tekrarlamaya başladım. Yukarıya doğru ve yastıklara tekme atıyordum. Sonra arkadaşlarım beni bu konuda biraz destekledi. Onların yapamadıkları hareketleri yapıyordum. Sonra bu spora ilgimin olduğunu fark ettim."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Hançer, bunun üzerine Kayseri'de eğitim veren spor salonu aramaya başladığını ve tanıştığı antrenör Esat Kaya sayesinde hayatının değiştiğini anlattı.

Hançer, antrenmanları antrenörüyle bire bir yaptığını dile getirdi.

"Bu sporda başarılı olabileceğimi sürekli dile getirdi. İlk başladığımda 2 hafta içerisinde beni performans grubuna almıştı. Bu beni çok heyecanlandırdı ve beni bu spora sürükledi. İlk katıldığım turnuvada şampiyon olup, Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve üçüncü oldum."

Hançer, 2019'da Antalya'da, 2021'de İtalya'da düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda ikincilik, 2019'da Macaristan, 2021 ve 2022'de İstanbul'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda 3 altın, yine 2022'de Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını aktardı.

Ayrıca geçen yıl yapılan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon olduğunu hatırlatan Hançer, wushuda da şampiyonlukları olduğunu söyledi. Hançer, bu sene yapılacak turnuvalara şampiyonluk için hazırlandığını ifade etti.

"Üniversitelerarası Olimpiyat Oyunları var, şu an ona hazırlanıyoruz. Bundan önce Türkiye'de bir seçme yapılacak. İnşallah orada şampiyon olacağım. Burada şampiyon olduktan sonra olimpiyatlara gitmeye hak kazanacağız. Bunun haricinde Portekiz'de yapılacak Kick Boks Dünya Şampiyonası var. Onun seçmeleri de devam ediyor. Oraya da hazırlanıyoruz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Esat Kaya: Ağırlık, teknik ve taktik antrenmanları yapıyoruz

Kick Boks Milli Takım ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü Bölge Antrenörü Esat Kaya ise Hayriye'nin performans olarak çok yetenekli, başarılı, azimli, hırslı ve sağlam bir sporcu olduğunu bildirdi.

Kaya, gördüğünü hemen algılayıp uygulayan sporcusuyla antrenmanlara çok yoğun devam ettiklerini belirtti.

"Çalışmalarımızda ağırlık, teknik ve taktik antrenmanları yapıyoruz. Aynı zamanda kondisyon üzerine de antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Günde çift idman olarak 4 saat ağırlık, 2 saat de teknik ve taktik çalışıyoruz."

Hayriye Türksoy Hançer'in eşi Murat Hançer de yaklaşık 2,5 yıldır evli olduklarını kaydetti. Eşinin her zaman destekçisi olduğunu dile getiren Hançer, "Evde ringde olduğunun tam tersi Allah'tan. Çok iyi biridir." diye konuştu.