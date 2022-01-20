Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 22:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Galatasaray'da kötü gidiş sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar üst üste 3. mağlubiyetini alırken, Kasımpaşa galibiyet serisini 4 maça çıkardı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı kırmızılılar sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Kasımpaşa'nın golleri 45. dakikada Ryan Donk, 60. dakikada Umut Bozok ve 90+5'te Varga'dan geldi. Galatasaray'ın tek golünü 39. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.
Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, ikinci maçında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İspanyol teknik adam ilk maçında Hatayspor'a 4-2 yenilmişti.
Bu sonuçla üst üste 3. mağlubiyetini alan Galatasaray 27 puanda kaldı. Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Kasımpaşa ise 24 puana yükseldi.
Etiketler: Futbolda Şike Galatasaray İstanbul Kasımpaşa Süper Lig
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