Atalanta kulübü sezon sonuna kadar kiraladığı futbolcu için 22,5 milyon euroluk teklifi gözden çıkardı.

Tuttosport Gazetesi kısa sürede mavi-siyahlı takımda yerini sağlamlaştıran Demiral için "Atalanta Merih Demiral'ı her zaman takımında görmek istiyor" ifadesini kullandı.

Milli oyuncu iyi performansı takımına da yansıdı. Ligde üst sıralara oynayan Atalanta, çıktığı son 2 maçta kalesinde gol görmedi.

Merih Demiral son hafta Lider İnter ile oynanan karşılaşmada ise rakip forvetlere geçit vermemişti. Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperini de Merih Demiral'ın performansını değerlendirdi.

Ay yıldızlı oyuncunun savunma hattındaki uyumunun altını çizen Gasperini, Demiral'ın uzun süre takımda kalması gerektiğini belirtti.