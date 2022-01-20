Alınan kararda, kulüplerin önümüzdeki 3 yıl içinde kiralayacağı ve kiralık olarak kadrosuna katacağı oyuncuların sayısına sınırlama getirdi.

Karara göre, 2022-2023 sezonunda bir kulüp en fazla 8 futbolcusunu kiralayabilecek ve en fazla 8 oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katabilecek.

Bu rakam 2023-2024 sezonunda 7'ye, Temmuz 2024 itibarıyla ise 6'ya düşecek. Bununla birlikte bir futbolcu en fazla 1 yıllığına başka bir kulübe kiralanabilecek.

FIFA to introduce new loan regulations



Story: https://t.co/aDt8tAP6LM pic.twitter.com/9fBQ5UIkGa — FIFA Media (@fifamedia) January 20, 2022

Kiralık oyuncu transferi için konulan sınırlar, kulüplerin hem kadrolarına kattığı hem de başka takıma gönderdiği kiralık oyuncular için geçerli olacak.

Bir kulüp, aynı kulübe en fazla 3 futbolcusunu kiralık olarak gönderebilecek ve aynı kulüpten en fazla 3 futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katabilecek.

21 yaş altı oyuncular ile kulüp altyapılarından yetişmiş oyuncular bu kuralın dışında kalacak.