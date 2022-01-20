Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncuların rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer oyuncular, dinamik ısınma ve koordinasyon, ardından 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Nwakaeme idmanda

Hastalığı geçen Anthony Nwakaeme antrenmanlara başlarken Djaniny takımdan ayrı, Hamsik ise kondisyon salonunda çalıştı.

Milli takım kampındaki Kouassi ile sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Trondsen de idmana katılmadı.

Yarını izinli olarak geçirecek bordo-mavililer, 22 Ocak Cumartesi günü yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.