Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 yaşındaki hücum oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş için Çaykur Didi Stadında Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katılımı ile imza töreni düzenlendi.

"Kubilay Kanatsızkuş, kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan imzayı attı. Kubilay Kanatsızkuş'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz."