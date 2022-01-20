Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rizespor Kubilay Kanatsızkuş'u renklerine bağladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 yaşındaki hücum oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş için Çaykur Didi Stadında Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katılımı ile imza töreni düzenlendi.
"Kubilay Kanatsızkuş, kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan imzayı attı. Kubilay Kanatsızkuş'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz."
Çaykur Rizespor’umuz, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’dan Kubilay Kanatsızkuş ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 20, 2022
Kanatsızkuş, Çaykur Didi Stadyumu’nda düzenlenen imza töreninde, kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan imzayı attı.
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Etiketler: Transfer Haberleri Çaykur Rizespor
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