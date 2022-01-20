Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 14:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu müsabakalarının programı belli oldu.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak.
Kupada bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanmaya başlanacak.
8 Şubat Salı
14.30 Kasımpaşa-Gaziantep Futbol Kulübü
17.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor
20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor
9 Şubat Çarşamba
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor
17.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor
20.30 Altaş Denizlispor-Trabzonspor
10 Şubat Perşembe
17.30 Aytemiz Alanyaspor- Adana Demirspor
20.30 Beşiktaş-Göztepe
Etiketler: Türkiye Kupası
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