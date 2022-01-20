Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Kupada bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanmaya başlanacak.

8 Şubat Salı

14.30 Kasımpaşa-Gaziantep Futbol Kulübü

17.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor

9 Şubat Çarşamba

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor

17.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor

20.30 Altaş Denizlispor-Trabzonspor

10 Şubat Perşembe

17.30 Aytemiz Alanyaspor- Adana Demirspor

20.30 Beşiktaş-Göztepe