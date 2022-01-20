Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalyaspor-Gaziantep FK maçının günü ve saati değişti
Spor Toto Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak 23. hafta maçının günü ve saati değişti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 22. haftadaki Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının bugüne ertelenmesi nedeniyle 23. hafta programında değişikliğe gidildi.
Buna göre 22 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da oynanması planlanan Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK karşılaşması, 23 Ocak Pazar günü saat 16.00'ya alındı.
Etiketler: Antalyaspor Gaziantep FK Süper Lig
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