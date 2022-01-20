Süper Lig'de üç haftalık program belli oldu
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24, 25 ve 26. hafta müsabakaları programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 24, 25 ve 26. haftaların programı duyuruldu.
24. hafta
4 Şubat Cuma:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
5 Şubat Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
6 Şubat Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
25. hafta
11 Şubat Cuma:
20.00 Altay-Çaykur Rizespor (Alsancak Mustafa Denizli)
12 Şubat Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe (Çotanak)
19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor (Nef)
13 Şubat Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Antalya)
19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)
14 Şubat Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Yeni Hatay)
20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)
26. hafta
18 Şubat Cuma:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
19 Şubat Cumartesi:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)
16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Beşiktaş-Altay (Vodafone Park)
20 Şubat Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Kalyon)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)
21 Şubat Pazartesi:
20.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)
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